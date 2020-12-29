Две жительницы Урала обманули крупного застройщика на семь миллионов рублей

В Магнитогорске прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении продукции ООО «Трест Магнитострой» на сумму около 7,2 млн. рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жительниц. Они обвиняются в растрате, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

По версии следствия женщины, работая весовщиками и по совместительству кассирами управления производства инертных материалов №1 ООО «Трест Магнитострой», в период с апреля 2017 по декабрь 2018 года совместно с соучастницей (уголовное дело в отношении нее выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения), похитили со склада предприятия песок, гравий, щебень, продавая их физическим лицам.

Чтобы афера не вскрылась, они вносили в программу учета ложные сведения о получателях продукции, указывая юридические лица, приобретавшие продукцию по безналичному расчету в ООО «Трест Магнитострой».

Вторые экземпляры отчетов текущих взвешиваний похищенной продукции, подлежащие передаче в бухгалтерии, не учитывали при составлении ежемесячных отчетов отгрузки инертных материалов, а изымали и уничтожали.

Также они предлагали покупателям приобрести продукцию на песчаном карьере за наличный расчет, по заниженной цене. При этом какие-либо отчетные документы, свидетельствующие о получении денежных средств от покупателей, не выдавались.

Таким способом сотрудницы похитили вверенные им материалы на общую сумму около 7,2 миллиона рублей.

В ходе следствия наложен арест на автомобиль одной из обвиняемых.

Уголовное дело направлено в Агаповский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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