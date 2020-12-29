В Копейске возводят асфальтный завод. Мэрия узнала новость от жителей

Жители копейского поселка требуют вмешательства областных властей в ситуацию со строительством асфальтного завода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередная «горячая точка» на Южном Урале грозит появится в поселке Калачево, расположенном на территории Копейска, города-спутника областного центра.

Жители поселка обеспокоены развернувшимся поблизости строительством асфальтного завода. Об этом они сообщили в обращении, направленном губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.

«Рядом с нами в 4 км уже находится производство, на котором ведется производство обработанных асбестовых волокон, смесей на основе асбеста, битуминозных смесей, нефтяного битума, а также производство органических и неорганических химических веществ, – пишут авторы обращения. – Это с одной стороны, с другой стороны нас душит Коркинский разрез. По вечерам, особенно в выходные дни нам просто нечем дышать».

Теперь же рядом с поселком началось строительство еще одного производства. При этом в мэрии Копейска, куда обратились обеспокоенные южноуральцы, лишь развели руками. «В ходе документарной проверки установлено, что на земельном участке с кадастровым номером 74:0910004:33, который находится в собственности ООО «Дорстройсервис», ведется строительство асфальтного завода. За разрешением на строительство объекта в структурные подразделения администрации Копейского городского округа данная организация не обращалась», – заявили чиновники. О чем мэрия и поставила в известность управление регионального государственного строительного надзора по Челябинской области.

В своем обращении копейчане просят областные власти ответить, что именно строится рядом с их поселком и выдавали ли кто-либо разрешение на это. Также жителей Копейска интересует, проводилась ли оценка потенциальному ущербу экологии и здоровью людей близлежащих населенных пунктов. И чем обоснован выбор места для строительства производственного объекта в непосредственной близости к населенному пункту с числом жителей более 1 тысячи 800 тысяч человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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