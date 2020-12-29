В мэрии Челябинска рассказали, как будут работать медучреждения в новогодние праздники

В Челябинске поликлиники будут работать все праздничные дни.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, все муниципальные поликлиники города в период январских каникул будут работать и принимать пациентов ежедневно. Подробные графики, контактные телефоны и информация для пациентов размещены на сайтах учреждений.

Службы скорой помощи, стационары, службы неотложной помощи, а также травматологические пункты и call-центры поликлиник города будут работать все дни, с 1 по 10 января 2021 года, круглосуточно.

31 декабря 2020 года, будут обслужены все пациенты поликлиник, получившие талон на эту дату.

1 и 7 января 2021 года с 8:00 до 15:00 в поликлиниках будет организован прием пациентов с острыми состояниями. Call-центры для приема вызовов и неотложная помощь будут работать круглосуточно.

4 и 8 января 2021 года все поликлиники города будут работать в плановом режиме.

Со 2 по 6 января и с 8 по 10 января 2021 года с 8:00 до 19:00 в каждом филиале всех муниципальных поликлиник будет обеспечен ежедневный прием пациентов с острыми состояниями.

Для медицинской помощи температурящим пациентам на дому (впервые обратившиеся, динамическое наблюдение пациентов, выдача лекарственных препаратов, взятие мазков) обеспечен ежедневный режим работы выездных бригад.

В ежедневном режиме организована выдача лекарственных препаратов пациентам с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 в условиях поликлиники, на дому, в первичных сортировочных отделениях КТ.

Выдача справок о смерти организована ежедневно, за исключением 1 и 7 января 2021 года.

Телефоны служб неотложной помощи размещены здесь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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