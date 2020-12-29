В Магнитогорске загорелся частный музей

В Магнитогорске загорелась кровля частного музея.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, во второй половине дне 29 декабря на центральный пункт пожарной связи Магнитогорского гарнизона поступило сообщение о пожаре в здании по улице Щорса. К месту вызова были направлены силы и средства федеральной противопожарной службы по повышенному номеру сложности.

На момент прибытия первого подразделения происходило горение обрешетки кровли на площади 600 квадратных метров. Самостоятельно до прибытия огнеборцев из здания вышли 5 человек. Пострадавших нет.

Создан оперативный штаб пожаротушения. Определены три боевых участка – на тушение кровли, а также на защиту здания. Работают 5 пожарных стволов, 5 звеньев газодымозащитной службы. Две автоцистерны установлены на пожарный гидрант для забора воды.

Для ликвидации последствий пожара привлечено 34 человек, 12 единиц техники, в том числе от МЧС 28 человек, 9 единиц техники.

Причину возникновения пожара предстоит установить сотрудникам отделения дознания.

Известно, что в двухэтажном здании размещается частный музей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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