Никто не виноват, но всех накажут: история с вечеринкой уфалейских чиновников превращается в фарс

Исполняющей обязанности руководителя управления имущественных отношений администрации Верхнего Уфалея Ольге Елькиной объявлен выговор. Об этом сообщила глава городской администрации Вера Ускова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Елькиной вменили в вину организацию ужина в кафе «Созвездие» вечером 25 декабря. Напомним, в минувшую пятницу полиция застала в кафе на окраине города 13 сотрудников управления имущественных отношений. Сама Ускова никакого криминала в этом не увидела: по ее мнению люди просто «кушали под музыку».

«Полиция настаивает на том, чтобы передать в суд документы на владельца кафе «Созвездие» за нарушение режима повышенной готовности. На сотрудников управления имущественных отношений, которые 25 декабря были в заведении, составлены протоколы о нарушении масочного режима. При этом абсолютно не доказано, что в заведении был корпоратив. Люди сидели и ели, там не было шоу-программы, никто не водил хороводы, не шумел. А как они могли есть в масках? – цитирует резонный вопрос градоначальницы Znak. – Если бы сотрудники полиции застали кого-то после 23:00, я бы поняла, но было 21:20. Поэтому я считаю, что суд вернет материал обратно и история не получит продолжения».

Ускова предположила интригу: мол, кто-то из недоброжелателей позвонил в полицию и сообщить о несуществующем корпоративе, чтобы навредить кому-то из присутствовавших в кафе.

И, не смотря на все ею же вышесказанное, выговор Елькиной объявила. Почему было вынесено дисциплинарное взыскание, если подчиненная ни в чем не виновата, Ускова не объяснила.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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