Челябинский транспорт перешел на новогодний график работы

Челябинский транспорт перешел на особый график.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, сегодня городской общественный транспорт будет работать в обычном режиме. Автобусы частных перевозчиков (маршрутки) уйдут с линии к 22 часам.

Дополнительные рейсы предусмотрены для автобуса № 64 «Автобусный парк – Железнодорожный вокзал»:

от автобусного парка в 22:35 и в 23:30;

от железнодорожного вокзала в 23:30 и в 00:30.

Во время новогодних каникул, с 1 по 10 января, автобусные маршруты № 16 «ЧМК – ЮУрГУ», №33 Железнодорожный вокзал – Челябрыба», № 48 «Теплотехнический институт – пос. Керамический» будут работать по особому расписанию. Остальные автобусы – по расписанию выходного дня.

1 и 2 января будут увеличены интервалы трамвайных маршрутов. Так, 1 января работа трамваев организована в объеме 80% от расписания выходного дня, троллейбусов – в объеме 50% от расписания выходного дня.

2 января трамваи будут работать в том же объеме, троллейбусные маршруты – в объеме 70% от расписания выходного дня.

С 3 января городской электротранспорт будет ходить по расписанию выходного дня.

Подробное расписание городского транспорта размещено на сайте marsruty.ru/chelyabinsk.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 31.12.20

В годовщину магнитогорской трагедии освятят поклонный крест. / Главные «герои» России 2020 года. СПИСОК. / Самые крутые слухи недели: если нельзя, но очень хочется.... Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»