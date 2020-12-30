Заболеваемость коронавирусом снижается на Южном Урале четвертый день

В Челябинской области продолжается снижение заболеваемости COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 30 декабря в регионе подтверждено 35 823 случаев заболевания COVID-19 (+ 305 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них школьников – 1 человек).

Отметим, что заболеваемость снижается четвертый день.

Больных COVID-19 на 30 декабря – 12 698 человек.

За прошедшие сутки выписаны 96 человек.

Умерли 13 человек. Из них от COVID-19 – 8 пациентов в возрасте от 57 до 84 лет.

С начала пандемии в Челябинской области скончались 1 тысяча 287 больных коронавирусом (непосредственно от инфекции – 532).

Челябинск, Виктор Елисеев

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