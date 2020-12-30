«Ходи и оглядывайся»: известный блогер назвал Челябинск в числе самых опасных городов России

Челябинск попал в рейтинг самых опасных городов России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг городов, куда лучше приезжать с опаской, известный блогер Илья Варламов представил на своем Youtube-канале. Среди них оказались два уральца – Челябинск и Екатеринбург.

В десятке ожидаемо оказались Москва и Санкт-Петербург. Российская столица, по словам блогера, полна случайных людей, которые не всегда могут найти работу. А Питер не мог остаться за пределами «опасной десятки» на фоне завершившегося процесса профессора Олега Соколова, осужденного за убийство и расчленение своей любовницы. Москва и Санкт-Петербург занимают, соответственно, 10-е и 9-е места рейтинга.

За ними следуют Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Шахты (Ростовская область).

А вот на пятом месте располагается Челябинск. Столица Южного Урала не раз отмечалась Ильей Варламовым. Он даже посвятил городу ролик, где дал городским властям 10 советов о том, как спасти Челябинск. Но кроме улучшения городской среды здесь не мешало бы разобраться и с преступностью, отмечает блогер. «В прошлом году Челябинская область вошла в пятерку регионов России с наибольшим числом преступлений. На каждую тысячу жителей здесь приходится 20 нарушений закона. По данным Генпрокуратуры, преступнее Челябинска в прошлом году были лишь гораздо более населенные Москва, Московская область и Краснодарский край. При этом число тяжких преступлений за прошлый год в Челябинске выросло на 7%. В общем, по Танкограду – как еще называют этот город – лучше ходить и оглядываться», – предупреждает Варламов.

Оставшиеся строчки рейтинга заняли представители Сибири. На четвертом месте – Благовещенск (Амурская область). А тройку опаснейших составляют Улан-Удэ, Магадан и Кызыл.

Челябинск, Виктор Елисеев

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