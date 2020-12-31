Российские аллергики и астматики остались без жизненно важных лекарств

Жители России жалуются на то, что из свободной продажи пропали глюкортикоиды – метилпреднизолон, преднизолон и дексаметазон в ампулах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в регионах дефицит объясняют общероссийской проблемой: перебои отмечены даже у федеральных поставщиков. В Росздравнадзоре сообщили, что в 2020 году в России продано столько же глюкортикоидов, сколько за предыдущие 3 года. Связано это, в первую очередь, с тем, что эти лекарства включены в схемы лечения COVID-19.

В связи с дефицитом возник и «черный рынок»: в соцсетях появились открытые группы, где можно приобрести, например, дексаметазон. Но некоторые дельцы просят за препарат в десятки, а то сотни раз больше, чем его стоимость в аптеках.

Чиновники от медицины успокаивают: в стационарах есть и метилпреднизолон, и дексаметазон – начались поставки из Китая, а самим лечиться этими препаратами не рекомендуется: «Использование в домашних условиях может быть опасно», – говорят в Росздравнадзоре.

Однако чиновники забывают, что глюкортикоидами лечат не только коронавирус, но и множество других заболеваний: ревматоидный артрит, астму, аллергию и так далее.

Например, пациентам, страдающим крапивницей, врачи рекомендуют всегда иметь при себе ампулы с преднизлоном или дексаметазоном, так как при обострении заболевания стремительно может начать развиваться отек Квинке, а скорую в нынешних условиях можно и не дождаться.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 31.12.20

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