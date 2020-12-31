Число заболевших коронавирусом в Челябинской области превысило 36 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлено 303 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 9 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 5 человек возрасте 68 -82 лет. Еще четверо умерли от тяжелых хронических заболеваний.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 36 тысяч 126 зараженных. 1 тысяча 296 из них умерли (непосредственно от инфекции – 541).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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