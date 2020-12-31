Новый год в Челябинской области начнется с аномальных морозов и смога

В Челябинской области объявлено экстренное предупреждение.
Как сообщили РИА «Новый День» в региональном гидрометеоцентре, с 31 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в отдельных районах Южного Урала ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами ниже нормы на 7 градусов и более.
Кроме того, до вечера 4 января в приземном слое атмосферы Челябинска, Коркино, Карабаша ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.
В Златоусте, Аше и Сатке НМУ продержатся минимум до вечера 1 января, в Магнитогорске – до вечера 2 января.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 31.12.20
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