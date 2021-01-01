На Южном Урале выявляемость коронавируса продолжает снижаться

В Челябинской области за сутки выявлен 301 новый случай коронавируса. Показатель снижается шестой день.

Региональный минздрав сообщает о смерти зараженных. Непосредственно от ковида скончались человек в возрасте 48 – 73 лет. Причиной смерти 84-летней женщины стал инфаркт головного мозга. Еще трое умерли от тяжелых хронических заболеваний.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего в течение 2020 года в Челябинской области выявлено 36 тысяч 427 зараженных.

Напомним, первый случай был зарегистрирован 21 марта у жителя Миасса. О первом летальном исходе официально было сообщено 20 апреля: мужчина, страдавший онкологией в терминальной стадии, вернулся из Москвы, где проходил лечение и был выписан, как паллиативный больной. Коронавирус у него выявили в аэропорту. С тех пор умерли 1 тысяча 304 инфицированных, непосредственно от COVID-9 – 541. Летальность инфекции на сегодняшний день составляет 1,49%.

Челябинск, Январь, Ольга Арсентьева

Челябинск, Январь. Другие новости 31.12.20

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