От коронавируса скончался 37-летний южноуралец

В Челябинской области сохраняется тенденция к снижению заболеваемости COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 2 января в регионе подтверждено 36 725 случаев заболевания COVID-19 (+ 298 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них школьников – 1 человек).

Больных COVID-19 – 12 792 человека.

За прошедшие сутки выписаны 179 человек. Всего 22 580 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

За прошедшие сутки умерло 9 человек. Из них от COVID-19 – пять человек в возрасте от 37 до 90 лет.

С начала пандемии скончались 1 тысяча 313 инфицированных, непосредственно от COVID-9 – 546.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.01.21

На Южном Урале выявляемость коронавируса продолжает снижаться. / Ни в сказке сказать, ни пером описать… Спецпроект РИА «Новый День» Язычник. / Новый год в Челябинской области начнется с аномальных морозов и смога. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»