Челябинцам предлагают сделать тест на COVID-19 в ТРК

Челябинцев пригласили пройти тестирование на коронавирус в местах массового пребывания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, бригадами медицинских работников города с учетом противоэпидемических мер будет организовано бесплатное тестирование на COVID-19 методом ПЦР ежедневно с 3 по 10 января включительно.

Тесты можно будет сдать с 14:00 – 17:00 в

ТРК Куба (ул. Цвиллинга, 25, 1 этаж, направо от входа)

ТРК Горки (ул. Артиллерийская, 136, 2 этаж, над входом со стороны АД Меридиан)

ТРЦ Алмаз (Копейское шоссе, 64, 1 этаж, центральный вход).

Исследование организовано с целью выявления бессимптомных носителей вируса COVID-19.

Всем желающим будет необходимо обратиться с паспортом и полисом ОМС в пункт тестирования и, заполнив информированное согласие, сдать анализ. Результат тестирования будет сообщен автоинформатором по номеру телефона, также его можно будет узнать в поликлинике по месту жительства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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