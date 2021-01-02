На главной площади Челябинска сломали ледяную фигуру медведей

В главном ледовом городке Челябинска неизвестные сломали скульптуру «Медведи».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером 1 января в ледовом городе на площади Революции.

По информации управления культуры Челябинска, неизвестные сломали часть скульптурной композиции «Медведи». Сейчас вандалов ищут.

Символично, что в начале года выборов в Государственную думу кто-то решил покалечить именно скульптуру с символом «партии власти».

К слову, это не первое ЧП в главном ледовом городке южноуральской столицы. Так, 31 декабря на несколько часов пришлось закрыть большую горку. Как тогда объяснили в мэрии, появилась необходимость привести в порядок скаты.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.01.21

Челябинцам предлагают сделать тест на COVID-19 в ТРК. / От коронавируса скончался 37-летний южноуралец. / На Южном Урале выявляемость коронавируса продолжает снижаться. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»