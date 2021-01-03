В пригороде Челябинска новый год встречают без воды

Из-за крупной коммунальной аварии жители Коркинского района второй день остаются без водоснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о проблеме коркинцы пытались сообщить водоснабжающей организации еще 31 декабря. Однако, тогда коммунальщики почему-то решили не реагировать. В итоге, о коммунальной аварии узнали лишь 2 января.

«Давление упало еще 31 декабря, звонили диспетчеру водоканала, сообщили о проблеме, нам ответили: большой разбор, люди готовятся к празднику, – рассказала в социальных сетях жительница района. – Можно подумать, только в этом году люди пользуются водой 31 декабря, раньше таких проблем не было. Вчера сказали: все дома, и поэтому напор слаб. А сегодня вообще не оказалось воды в кране с утра, выяснилось – авария... Вопрос: зачем диспетчерская служба, которая не реагирует своевременно на звонки горожан?»

В пресс-службе администрации Коркинского района подтвердили: информация об утечке поступила только 2 января в районе 10 часов. Лишь тогда на место ЧП выехали специалисты МУП «ПОВВ» Челябинска.

«Место порыва водной магистрали установлено. Проведение аварийно-восстановительных работ потребовало частичного отключения водоснабжения в Коркино и Розе, – сообщили чиновники. – На текущий момент вода поступает в дома жителей Розы и некоторых микрорайонов Коркино. Работы по устранению аварии, осложненной рядом технологических условий, продолжаются».

Пока коммунальное предприятие организовало подвоз воды для пострадавших от аварии коркинцев. Когда вода вернется в их дома, неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.01.21

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