Число южноуральцев, заразившихся COVID-19, превысило 37 тысяч человек

В Челябинской области заболеваемость коронавирусом перестала снижаться.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 3 января в регионе подтверждено 37 024 случаев заболевания COVID-19 (+ 299 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников нет).

Больных COVID-19 – 12 848 человек.

За прошедшие сутки выписаны 235 человек. Всего 22 815 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

За прошедшие сутки умерло 8 человек. Из них от COVID-19 – четыре человека в возрасте от 52 до 79 лет.

С начала пандемии скончались 1 тысяча 321 инфицированных, непосредственно от COVID-9 – 550.

Челябинск, Виктор Елисеев

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