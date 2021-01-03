В Магнитогорске молодежь устроила погром на детской площадке

В Магнитогорске ищут вандалов, разгромивших популярную детскую площадку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Магнитогорска, инцидент произошел в новогоднюю ночь в парке у Вечного огня и попал на камеры видеонаблюдения.

Около 1:00 на площадке появились несколько молодых людей. Веселье, вероятно, нетрезвых парней обернулось, судя по опубликованным чиновниками фотографиям, сломанными качелями, а также порванным канатным городком. При этом, судя по видеокадрам, погром происходил на глазах у гулявших с детьми магнитогорцев.

Представители администрации обращаются к жителям Магнитогорска в случае, если те узнают попавших на видео вандалов, сообщить об этом в мэрию.

Впрочем, южноуральцы высказывают недовольство не только действиями хулиганов, но и позицией чиновников. «Камеры – это прекрасно. Неплохо было бы еще, чтобы кто-то за ними смотрел и оперативно вызвал полицию», – комментируют пост в официальной группе мэрии в соцсетях горожане.

Челябинск, Виктор Елисеев

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