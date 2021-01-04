В Челябинской области загорелась городская елка

В Миньяре пожарные ликвидировали возгорание новогодней ели на городской площади.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в воскресенье, 3 января, в 14:03 от диспетчера Центрального пункта пожарной связи 10-го пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о возгорании новогодней ели на центральной площади города Миньяр (Ашинский район).

На место вызова выехали пожарные подразделения. Первым прибыл караул 120-й пожарной части Противопожарной службы Челябинской области, расположенной совсем рядом от центральной площади города. Уже через минуту пожар был локализован. А в 14:07 была объявлена ликвидация открытого горения.

Как удалось выяснить сотрудникам государственного пожарного надзора, причиной возгорания послужило нарушение правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий. 39-летний мужчина запускал фейерверк в непосредственной близости от ели, в результате чего загорелась одна из новогодних игрушек. В итоге огнем была повреждена верхняя часть ели.

Огнеборцы ликвидировали возгорание: всего было привлечено 5 человек и 2 единицы техники. Пострадавших нет.

Сотрудники МЧС России напоминают жителям и гостям Южного Урала, что запуск пиротехнических изделий разрешен на специальных площадках, где есть возможность и обеспечена безопасность подобного празднования Нового года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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