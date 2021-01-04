На Южном Урале суточное число заразившихся COVID-19 вновь превысило 300 человек

В Челябинской области заболеваемость коронавирусом снова пошла в рост.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 4 января в регионе подтверждено 37 326 случаев заболевания COVID-19 (+ 302 новых подтверждения ко вчерашнему дню, из них школьников – 1 человек).
Больных COVID-19 – 12 986 человек.
За прошедшие сутки выписаны 155 человек. Всего 22 970 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
За прошедшие сутки умерло 9 человек. Из них от COVID-19 – пять человек в возрасте от 53 до 83 лет.
С начала пандемии скончались 1 тысяча 330 инфицированных, непосредственно от COVID-9 – 555.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 04.01.21
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