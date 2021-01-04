Автобус с детской хоккейной командой из Южноуральска попал в ДТП

На трассе в Челябинской области автобус с детьми из Южноуральска попал в аварию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 4 января, около 10:00 на автодороге М5 между Миассом и Златоустом.

Автобус, в котором ехала детская хоккейная команда из Южноуральска, едва не столкнулся с легковушкой, внезапно выскочившей с полосы встречного движения.

Удар на себя принял полицейский автомобиль, сопровождавший спортивный автобус. Стражи порядка подставились под удар неуправляемого автомобиля. После это в полицейскую машину врезался автобус с детьми.

По данным telegram-канала Baza, в результате аварии один из пассажиров легкового автомобиля погиб, еще двое пострадали. Так повреждения получил один из полицейских.

Челябинск, Виктор Елисеев

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