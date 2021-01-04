В центре Челябинска зарубили продавца игрушек

В Челябинске неизвестный жестоко расправился с продавцом магазина игрушек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла 31 декабря в магазине игрушек, расположенном на улице Цвиллинга. Об этом сообщает интернет-сообщество «Типичный Челябинск».

По словам жителей окрестных домов, мужчине «снесли половину головы, в больницу увезли еще живым, но там он умер». «Магазин небольшой, не сказать, что прямо бизнес там процветал, но очень страшно», – цитирует челябинцев интернет-сообществе.

Возбуждено уголовное дело. Личность нападавшего пока что не установлена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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