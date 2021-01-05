39-летний южноуралец скончался от коронавируса

На Южном Урале число больных коронавирусом снова превысило 13 тысяч человек.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 5 января в регионе подтверждено 37 626 случаев заболевания COVID-19 (+ 300 новых подтверждения ко вчерашнему дню).
Больных COVID-19 – 13 161 человек.
За прошедшие сутки выписаны 117 человек. Всего 23 087 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
За прошедшие сутки умерло 8 человек. Из них от COVID-19 – четыре человека в возрасте от 39 до 72 лет.
С начала пандемии скончались 1 тысяча 338 инфицированных, непосредственно от COVID-9 – 559.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 04.01.21
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