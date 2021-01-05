В южноуральском нацпарке 11-летний школьник врезался на тюбинге в дерево

В нацпарке «Таганай» пострадал 11-летний ребенок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел вчера, 4 января, в национальном парке «Таганай».

Катаясь на тюбинге в районе Черной скалы школьник врезался в дерево и от сильного удара потерял сознание.

Родители немедленно вызвали спасателей. Уже через две минуты оперативный дежурный Златоустовского отряда одновременно с выездом смены сообщил о происшествии в СМП, вызвав на место происшествия бригаду скорой помощи. До прибытия спасателей родители не трогали сына, опасаясь серьезных травм.

Как сообщил начальник ПСП Марат Салимов, ребенку была оказана первая помощь, он пришёл в сознание и мог отвечать на простые вопросы.

Аккуратно переложив на носилки, пострадавшего эвакуировали с горы вниз к пешеходной тропе и передали медикам.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.01.21

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