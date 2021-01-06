В Челябинской области подтверждено 298 новых случаев COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 298 новых случаев COVID-19, в том числе у 1 школьника.

Региональный минздрав сообщает о 9 умерших зараженных. Непосредственно от инфекции скончались 5 человек в возрасте 40 – 66 лет. Причиной смерти еще четверых стали хронические заболевания – диабет и ХОБЛ.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 37 тысяч 924 случая коронавируса. От ковида скончались 1 тысяча 347 южноуральцев, непосредственно от инфекции – 564.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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