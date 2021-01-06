ХК «Трактор» начал новый год с разгромного поражения

Хоккейный клуб «Трактор» начал 2021 год с поражения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня «Трактор» провел первую игру в наступившем году: челябинцы на домашнем льду встретились со «Спартаком».

Первый гол на 18-ой минуте забили москвичи. Выровнять ситуацию южноуральцы смогли лишь в начале второго периода, но после этого пропустили подряд две шайбы. А к концу периода – еще две.

В середине третьего периода Лукаш Седлак немного сократил разрыв, вкатив в ворота москвичей свою второю шайбу. Но на последней минуте матча шайба вновь оказалась в воротах черно-белых.

Матч завершился со счетом 6:2 в пользу «Спартака».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 06.01.21

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