Число зараженных коронавирусом на Южном Урале превысило 38 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлено 297 новых случаев коронавируса, в том числе у 4 школьников.

Региональный минздрав сообщает о смерти 8 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 4 человек в возрасте 39 – 83 лет. Причиной смерти 58-летней женщины стал ишемический инфаркт. Еще трое умерли от хронических заболеваний.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлены 38 тысяч 221 зараженный. 1 тысяча 355 из них умерли (непосредственно от инфекции – 568).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 06.01.21

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