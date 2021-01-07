К концу каникул на Урале потеплеет

На Южном Урале потеплеет: уже завтра днем ожидается не ниже минус 14, а в субботу, 9 января, – минус 11 градусов Цельсия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», относительно теплая погода продержится в Челябинской области недолго: уже к вечеру 10 января снова похолодает. В первые рабочие дни наступившего года синоптики обещают 20-градусные морозы.

Но к концу следующей недели снова должно потеплеть.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 07.01.21

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