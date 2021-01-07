Биткоин установил новый исторический рекорд: сегодня его стоимость впервые превысила 40 тыс долларов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 7 января самая популярная криптовалюта продолжила бить исторические максимумы: если за первые два дня 2021 года она подорожала с 30 тысяч долларов до 34 тысяч, то сегодня установила сразу несколько рекордов.

К 19 часам по московскому времени биткоин преодолел рубеж в 39 тысяч долларов, а к 21:00 – в 40 тысяч долларов.

«Биткоин показывает значительно большую активность, чем предполагалось раньше, – цитирует РИА Новости директора Центра социальных матричных технологий «Социома» Владимира Панушкина. – Главная причина состоит в глубоком противоречии между централизованными и децентрализованными валютами, не имеющего единого центра эмиссии. Мир переживает новый технологический кризис, доверие в котором постепенно уходит от фиата к крипте».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 07.01.21

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