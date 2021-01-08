36-летняя женщина и еще четыре пациента умерли в Челябинской области от COVID-19

На Южном Урале число больных коронавирусом снова превысило 13 тысяч 500 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 8 января в регионе подтверждено 38 516 случаев заболевания COVID-19 (+ 295 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников нет).

Больных COVID-19 – 13 703 человек.

За прошедшие сутки выписаны 115 человека. Всего 23 409 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

За прошедшие сутки умерло 9 человек. Из них от COVID-19 – пять человек в возрасте от 36 до 89 лет.

С начала пандемии скончались 1 тысяча 364 инфицированных, непосредственно от COVID-9 – 573.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.01.21

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