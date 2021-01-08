В Челябинске две тусовщицы сообщили о пожаре в клубе, чтобы выехать с парковки

Две челябинки переполошили пожарных, чтобы выбраться с закрытой парковки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел сегодня, 8 января, рано утром.

«Сегодня в 05:25 на центральный пункт пожарной связи Челябинского гарнизона поступило сообщение по системе «112»: в развлекательном заведении, расположенном по улице Цвиллинга, задымление, люди заблокированы и не могут выйти», – рассказали в ведомстве.

К месту вызова были направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру сложности. Уже через считанные минуты первые прибывшие сотрудники МЧС организовали разведку.

Заведение оказалось закрытым, по внешним признакам ничего обнаружено не было. Зато прибывшие к месту сотрудники полиции обнаружили горожанок 30 и 26 лет. Они не могли выехать с парковки (та оказалась закрытой) и решили вызвать экстренные службы. А чтобы те прибыли наверняка, придумали историю про пожар.

Для реагирования на данное происшествие были направлены 7 единиц пожарно-спасательной техники и 28 человек личного состава. Поскольку подобные заведения рассчитаны на массовое пребывание людей, силы и средства МЧС направляются повышенным составом.

Оценку действиям челябинок предстоит дать правоохранительным органам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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