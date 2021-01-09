Показатели смертности от COVID-19 пошли вверх на фоне снижающейся выявляемости

В Челябинской области за сутки выявлено 294 новых случаев коронавируса.
Региональный минздрав сообщает о смерти 10 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 6 человек в возрасте 56 – 89 лет. Причиной смерти еще четверых стали хронические заболевания. Показатели смертности второй день идут вверх на фоне снижающейся выявляемости.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области зафиксировано 38 тысяч 810 зараженных. 1 тысяча 374 из них умерли (непосредственно от инфекции – 579).
В данный момент, согласно официально статистике, болеют 13 тысяч 637 южноуральцев.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 08.01.21
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