Челябинка решила казнить своего пса за то, что «стал плохо себя вести» (ФОТО, ВИДЕО)

Жительница Челябинска решила казнить свою собаку, за то, что пес «стал плохо себя вести». Правда, сама убить животное не рискнула.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина ночью привела 9-летнего пса к ветеринарной клинике «Баграт», привязала его к ручке двери и ушла.

«Мы в шоке, у нас нет слов! Не верится, что это происходит наяву...



Сегодня ночью к дверной ручке нашей клиники привязали пса, – рассказал в соцсетях владелец клиники Баграт Агажанов. – Вместе с ним оставили только записку, в которой написали, что собаку зовут Грей, он – наш бывший пациент, мы оперировали его, спасали от смерти, якобы пёс старый, после операции стал плохо себя вести.

«Усыпите его» – эти слова, как удар по голове.





Мы смотрим на Грея и видим не собаку, а несчастного старика, которого предали самые близкие люди.



Неужели старость теперь лечиться так? Усыпить – и все?!»

Прощание хозяйки с собакой запечатлела камера наблюдения:

женщина привязывает пса и убегает.

«На это очень больно смотреть!



Решительно, хладнокровно... Не погладить на прощание... А он ничего не понимает, – рассказывает Баграт Агажанов. – сначала рванул за своей хозяйкой, но веревка не пустила, потом долго смотрел вслед...



Мы пока не решили, что будем делать, но точно решили, чего делать НЕ будем – мы не будем усыплять Грея.



Сейчас нам предлагают кучу вариантов:



1. Искать хозяйку и дать ей шанс одуматься?



2. Писать в полицию, ведь это жестокое обращение, не иначе?



3. Искать новых хозяев, хотя это будет непросто?



4. Искать для Грея приют?



Друзья, дайте совет, как нам быть в этой дикой ситуации?»

Многие участники обсуждения предлагают все же разыскать хозяйку, но только для того чтобы «сдать в полицию».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 09.01.21

Показатели смертности от COVID-19 пошли вверх на фоне снижающейся выявляемости. / В Челябинске две тусовщицы сообщили о пожаре в клубе, чтобы выехать с парковки. / 36-летняя женщина и еще четыре пациента умерли в Челябинской области от COVID-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»