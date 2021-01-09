Прокуратура требует возбудить уголовное дело по факту падения ребенка с канатной дороги

Прокуратура требует возбудить уголовное дело по факту травмирования ребенка в экопарке в Магнитогорске.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, ЧП произошло 7 января: родители отправили 10-летнего мальчика прокатиться на канатной дороге. Ребенок упал с высоты 3 метров и ударился головой.

при катании на канатной дороге 10-лений мальчик упал с высоты около 3 метров, получив травму головы и ушибы.

«Проверка показала, что падение ребенка произошло в результате действий инструктора, который не обеспечил надежность крепления оборудования, а также не убедился в возрасте и весе ребенка, которые на момент поездки не соответствовали требованиям (от 12 лет и от 40 кг).

Таким образом, была оказана услуга, не отвечающая требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 238 УК РФ», – рассказали в прокуратуре, уточнив, что инструктор плохо закрепил карабин обвязки, удерживающей спускающегося по канатке. В какой-то момент карабин расстегнулся, а мальчик отпустил вертикальный трос, за который нужно держаться, и вывалился из обвязки.

Ребенок получил травму головы и ушибы.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

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