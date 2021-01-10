Число заболевших COVID-19 в Челябинской области превысило 39 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлено 295 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 12 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 7 человек в возрасте 52 – 88 лет. Причиной еще пятерых стали хронические заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 39 тысяч 105 зараженных. 1 тысяча 386 из них умерли (непосредственно от инфекции – 586).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 09.01.21

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