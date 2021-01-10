В Челябинске более десятка собак заперли в брошенном доме умирать

В Челябинске разгорается новый скандал по фактам жестокого обращения с животными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», волонтеры приюта «Волчок» разыскивали в СНТ «Электродчик» сбежавшего пса и в подполе одного из заброшенных домиков обнаружили более десятка трупов взрослых собак и щенков. При этом тела малышей не были застывшими. Это натолкнуло зоозащитников на мысль, что щенки – все из разных пометов – погибли недавно. Более того, по расположению трупов волонтеры пришли к выводу, что всех животных заперли в подполе живыми, и они погибли от голода и холода.

На место вызвали полицию. Начата проверка.

Волонтеры отмечают, что на территории СНТ находится несколько приютов для животных, о некоторых из них ходить дурная слава.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 10.01.21

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