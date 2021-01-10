Новый рабочий год на Южном Урале начнется с непогоды

Новый рабочий год в Челябинской области начнется с непогоды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня ночью в отдельных районах Челябинской области ожидается очень сильный снег, сильный гололед, метели, на дорогах возможны снежные заносы и сильная гололедица.

Днем 11 января снегопады продолжатся – где-то осадки будут умеренными, где-то – сильными. В ряде территорий ожидаются метели. На дорогах будет очень скользко.

Челябинск, Павел Зварзин

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