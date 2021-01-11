В администрации Челябинска новое назначение: управления по стратегическому планированию, экономике и инвестициям возглавила Ольга Косикова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Косикова окончила Челябинский агроинженерный университет, по специальности «экономика и управление».

Работает в управлении экономики с 2006 года.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 11.01.21

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