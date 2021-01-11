Мэрия Челябинска уклонилась от детального разбора ситуации с вырубкой деревьев на северо-западе города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разгорелся накануне: челябинцы сообщили, что 7 января в микрорайоне №54, на пересечении улиц Бейвеля и Хариса Юсупова, вырубили зеленые насаждения: «Снесли деревьев 500, если не больше. Вырублены взрослые деревья, даже те, что совершенно не мешали строительству, – цитировал горожан сайт 74.ru. – Для чего всё это и почему в выходные?»

В мэрии до конца каникул не смогли сообщить, сколько именно деревьев снесено. Лишь уточнили, что в указанном месте планируется строить детский сад. Более подробную информацию обещали дать 11 января.

Сегодня, в ходе аппаратного совещания, вице-мэр Владимир Шамнэ сообщил, что подрядчик получил разрешение на вырубку и перечислит в бюджет 21,9 млн рублей, которые будут потрачены исключительно на новые зеленые насаждения. Ни сколько деревьев было снесено, ни сколько будет высажено взамен, ни где эти новые деревья появятся Шамнэ не сказал.

Отметим, что городские власти постоянно заявляют о компенсационных высадках, но никогда не уточняют их место, несмотря на настойчивые требования горожан показать новые деревья.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 11.01.21

В администрации Челябинска новое назначение. / В 2021 году жители России будут работать меньше, чем в 2020-м. / Новый рабочий год на Южном Урале начнется с непогоды. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»