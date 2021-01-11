В Челябинске выпало три месячных нормы снега

Челябинск продолжает засыпать снегом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на утро понедельника, 11 января, в Челябинске выпало три месячных нормы осадков. Об этом сообщил вице-мэр города Максим Куляшов.

Напомним, снег начал идти в областном центре вечером субботы, 9 января. В воскресенье снегопад усилился. Осадки продолжаются в Челябинске уже две ночи.

Непогода сказалась на транспортном сообщении. В первый рабочий день года город встал в девятибалльных пробках. Утром движение было затруднено на большинстве магистральных улиц областного центра: проспекте Ленина, улицах Блюхера, Доватора, Труда, проспекте Победы, улицах Братьев Кашириных, Университетская набережная, Свердловском и Комсомольском проспектах, а также на улицах Кулибина, Комарова и Механической.

По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится и сегодня. В мэрии признали, что с последствиями снегопада дорожники смогут справиться лишь после ухода снежного фронта. А это значит, что от пробок город избавится еще не скоро.

Как уточнили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, помимо Челябинска, в ночь с 10 на 11 января сильный снегопад прошёл в Аргаяшском, Карабашском, Нязепетровском, Сосновском, Кусинском районах Южного Урала, а также Верхнем Уфалее и Миассе.

За 10 дней выходных и праздников в различных районах региона выпало от 25 до 55 см снега. Причем только за последние сутки в центральных районах снежный покров достиг 25 см.

Челябинск, Виктор Елисеев

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