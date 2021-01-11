Понеслась! Южноуральцам разрешили сидеть в ресторанах всю ночь

В Челябинской области ослабили режим ограничений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, в регионе прекратило действие ограничение на оказание гражданам услуг общественного питания с 23:00 до 6:00. Напомним, оно действовало с 1 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

При этом продолжает действовать запрет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания, на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий (дискотек, музыкальных представлений и танцевальных программ).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.01.21

В Челябинске выпало три месячных нормы снега. / Мэрия Челябинска уклонилась от детального разбора ситуации с вырубкой деревьев на северо-западе. / В администрации Челябинска новое назначение. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»