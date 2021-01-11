На Южном Урале в течение новогодних каникул от коронавируса умерли 57 человек

В Челябинской области за сутки выявлен 291 новый случай коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 13 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 8 человек. Сегодня в ведомстве не уточнили ни возраст погибших, ни заболевания тех, кто скончался «от других причин».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего за 11 дней новогодних праздников (с 31 декабря по 10 января включительно) на Южном Урале выявлено 3 тысячи 270 зараженных. Умерли 103 инфицированных, непосредственно от COVID-19 – 57, что составляет почти 11% от показателя всего 2020 года.

С начала пандемии в Челябинской области зафиксировано 39 тысяч 396 случаев заболевания и 594 случая смерти от него. Летальность коронавируса в регионе на сегодняшний день составляет 1,5%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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