Челябинцы продолжают уничтожать новогодние арт-объекты

Власти Челябинска обеспокоены продолжающимися актами вандализма в городе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сразу два вице-мэра областного центра обратились к горожанам с просьбой о бережном отношении к новогодним арт-объектам в ходе первого в нынешнем году аппаратного совещания у главы города.

Сначала замглавы по социальному развитию Сергей Авдеев напомнил о частичном разрушении ледяной скульптуры «Медведи», произошедшем вечером 1 января.

О новом акте вандализма рассказал вице-мэр по дорожному хозяйству Максим Куляшов. По словам чиновника, за первые полторы недели нового года челябинцы умудрились вывернуть 45 лам из арт-объекта «Люстра», установленного у здания театра драмы имени Наума Орлова.

Г-н Куляшов подчеркнул, что эти лампы для бытовых нужд непригодны, и попросил горожан не портить светильники.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.01.21

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