Прокуратуру Челябинской области возглавил новый руководитель

В Челябинской области временно сменился руководитель прокуратуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 11 января исполнять обязанности прокурора Челябинской области будет Павел Вепрев. Официально руководитель надзорного округа региона Виталий Лопин находится в отпуске.

Между тем, ряд источников сообщают, что из отпуска г-н Лопин может так и не выйти. Павел Вепрев останется руководить прокуратурой до решения вопроса о том, кто займет место собирающегося в отставку Лопина.

Павел Вепрев родился в 1981 году в Амурской области. В 2003 году окончил Амурский государственный университет.

В 2002 – 2003 годах – помощник прокурора Завитинского района Амурской области. В 2003 – 2005 – следователь прокуратуры Завитинского района Амурской области.

В 2005 – 2009 годах – заместитель прокурора Константиновского района Амурской области. В 2009 – 2012 – прокурор ЗАТО поселок Углегорск Амурской области. В 2012 – 2019 – прокурор космодрома «Восточный» Амурской области.

В октябре 2019 приказом Генерального прокурора РФ назначен заместителем прокурора Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.01.21

Челябинцы продолжают уничтожать новогодние арт-объекты. / Понеслась! Южноуральцам разрешили сидеть в ресторанах всю ночь. / На Южном Урале в течение новогодних каникул от коронавируса умерли 57 человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»