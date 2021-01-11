В аэропорту «Челябинск» произошла утечка газа

В челябинском аэропорту прокуратура зафиксировала утечку газа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, в аэропорту Челябинска завершена прокурорская проверка соблюдения требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности.

В результате проверки, проведенной совместно со специалистами Ростехнадзора установлено, что в нарушение законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов в здании котельной аэропорта и наружных газопроводах выявлена утечка природного газа, которая в ходе проверки устранена.

Транспортным прокурором генеральному директору «Челябинского авиапредприятия» внесено представление об устранении нарушений.

Кроме этого, в отношении предприятия возбуждено дело об административном правонарушении.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования контролируется.

Челябинск, Виктор Елисеев

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