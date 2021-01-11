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Понедельник, 11 января 2021, 20:38 мск

Новости Челябинск

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В аэропорту Челябинска избили подростка

В аэропорту Челябинска избили 13-летнюю девочку.

Как сообщили РИА «Новый День» в Уральской транспортной прокуратуре, инцидент произошел сегодня утром, 11 января.

Жительница Краснодарского края ударила свою дочь по голове сумкой с посудой. Ребенка госпитализировали. Начата доследственная проверка.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 11.01.21

В Челябинске бизнес-вумен, перетравившую работников близлежащего предприятия, оштрафовали на тысячу рублей. / В Копейске назначили нового первого вице-мэра. / В аэропорту «Челябинск» произошла утечка газа. Читать дальше

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