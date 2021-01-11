В Копейске назначили нового первого вице-мэра

Место первого замглавы Копейска, пустовавшее больше двух месяцев, занял Константин Самарин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нового первого вице-мэра глава Копейска Андрей Фалейчик представил в ходе аппаратного совещания.

По словам мэра, Константин Самарин работал как в бизнесе, так и в госструктурах.

Новый назначенец переехал в Копейск из Усть-Катава. Там он занимал кресло заместителя главы города – начальника управления земельных и имущественных отношений, а после своей отставки был выбран в районное собрание депутатов. В декабре прошлого года он принимал участие в конкурсе на должность главы Усть-Катава, но снял свою кандидатуру.

Напомним, в конце октября прошлого года после обысков в мэрии в отставку подал первый замглавы Копейска Павел Демин, бывший членом команды Андрея Фалейчика.

Челябинск, Виктор Елисеев

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