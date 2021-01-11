В Челябинске бизнес-вумен, перетравившую работников близлежащего предприятия, оштрафовали на тысячу рублей

Владелица приостановленной столовой, ставшей источником кишечной инфекции, привлечена к административной ответственности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, в отношении предпринимательницы, организовавшей работу столовой в поселке Новосинеглазово, приостановленной по решению суда, судебными приставами Советского районного отделения Челябинска составлен административный протокол. Причина – приготовленная в больших объемах пища, обнаруженная в ходе проверочного выхода судебных исполнителей.

Наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 12 суток назначено Советским районным судом Челябинска по итогам рассмотрения протокола надзорного органа, выявившего санитарно-эпидемиологические нарушения, повлекшие массовые обращения в больницу челябинцев с сальмонеллезом и острой кишечной инфекцией. Установлено, что пострадавшие, в основном, работники близлежащего предприятия, 25 декабря 2020 года употребляли продукцию, поставляемую по договору обслуживания. Некоторые горожане отведали зараженные блюда непосредственно в столовой. Речь идет о пирогах и десерте.

В ходе проверки установлено, что в столовой нарушены санитарные нормы и правила. В частности, не производится контроль выпускаемой продукции и входного сырья, нарушена поточность технологических процессов: пересекаются встречные потоки необработанной «грязной» продукции (сырья) и обработанной продукции, кондитерских и мучных изделий. Отсутствует специально отведенное и промаркированное место для обработки яиц – они обрабатываются непосредственно в холодном и кондитерском цехах. Санитарно-техническое содержание производственных помещений неудовлетворительное – жировые и другие потеки на стенах, грязь на вытяжных решетках, в цехах висят клейкие ленты с мухами, обнаружены и живые мухи. У части сотрудников нет информации о прохождении медицинских осмотров и флюорографий, аттестация по гигиенической подготовке. Также в протоколе ведется речь об иных нарушениях, свидетельствующих об отсутствии контроля над соблюдением санитарных правил и проведении санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Суд, исследовав материалы дела, назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком 12 суток с 30 декабря 2020 года.

31 декабря 2020 года в Советском районном отделении судебных приставов города Челябинска возбуждено исполнительное производство, осуществлен выезд по адресу столовой, индивидуальный предприниматель ознакомлена с процессуальными документами. Судебными приставами опечатан главный вход.

Но 7 января 2021 года в ходе проверки с целью контроля исполнения наказания сотрудниками УФССП было обнаружено, что в столовой приготовлен немалый объем пищи в виде пельменей и салатов. Хозяйка утверждала, что еда предназначена для персонала, однако данный факт свидетельствовал о нарушении требований исполнительного документа, что стало основанием для составления административного протокола. Наказание – штраф в одну тысячу рублей.

11 января 2021 года в 14 часов срок административного приостановления истек, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, столовая вновь может принять посетителей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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