В Челябинской области ГИБДД потребовала среди зимы нанести дорожную разметку

Южноуральских чиновников озадачило требование Госавтоинспекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в недоумение сотрудников мэрии Катав-Ивановска привело предписание местной ГИБДД о приведении в соответствие с нормами дорожной разметки на улице Ленина.

Казалось бы, достаточно рядовая ситуация повергла чиновников в шок. Дело в том, что предписание мэрия получила 31 декабря ушедшего года. Между тем, в документе указано, что нарушения должны быть устранены в течение 30 дней. Как это можно реализовать на заснеженной трассе, местные власти ума не приложат.

Впрочем, в полиции заявили, что чиновники попросту не так поняли полученное предписание. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, согласно действующему законодательству, 30-дневный срок исполнения требования будет отсчитываться с начала сезона дорожных работ. Пока же властям Катав-Ивановска достаточно своевременно направить в ГИБДД бумагу, уведомляющую о включении соответствующих работ в план на 2021 год.

А вот решение проблемы снежного наката на магистралях мэрии лучше не откладывать в долгий ящик, заметили в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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