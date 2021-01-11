На Южном Урале температура опустится до минус 36 градусов

Жители Челябинской области столкнутся с тридцатиградусными морозами.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в ночь на вторник, 12 января, в регионе ожидаются облачная погода с прояснением, небольшой снег, местами слабые метели, на дорогах гололедица.

Температура ночью -19, -24, на севере – 29 градусов ниже нуля. Днем ожидается -18, -23, на севере -26 градусов. При этом скорость ветра ночью будет достигать 13 метров в секунду.

В ночь на среду, 13 января, температура в регионе опустится до 27-32 градусов ниже нуля, в горах и низинах столбик термометра опустится к отметке -36 градусов. Днем синоптики обещают -22, -27 градусов.

В четверг ночью ожидается 27-32 градусов ниже нуля, в горах и низинах до -36 градусов. Днем будет -18,-23, на крайнем западе -11,-16 градусов.

В Челябинске в ночь на вторник синоптики обещают -22, -24 градуса. Днем температура воздуха практически не изменится – столбик термометра остановится в районе отметок в 21-23 градуса ниже нуля.

В среду ночью похолодает до -28, -30 градусов, днем ожидается 23-25 градусов ниже нуля.

Самой холодной окажется ночь на четверг, 14 января, когда столбик термометра опустится к отметкам -30, -32 градуса по Цельсию. Днем синоптики обещают 20-22 градуса ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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